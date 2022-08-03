Темпл (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

В ремейке норвежского сериала «Валькирия» Марк Стронг играет хирурга, открывающего нелегальную клинику, а Кэрис ван Хаутен — его тяжелобольную жену, ради которой всe это сомнительное предприятие и затевается. Эдакие «Во все тяжкие» от мира медицины, но с более спокойной интонацией.

