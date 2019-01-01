Темпл (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
В ремейке норвежского сериала «Валькирия» Марк Стронг играет хирурга, открывающего нелегальную клинику, а Кэрис ван Хаутен — его тяжелобольную жену, ради которой всe это сомнительное предприятие и затевается. Эдакие «Во все тяжкие» от мира медицины, но с более спокойной интонацией.
Сериал Темпл 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Триллер
КачествоSD
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb
- КСРежиссёр
Кристофер
Смит
- Актёр
Марк
Стронг
- Актриса
Кэрис
ван Хаутен
- Актёр
Дэниэл
Мейс
- Актриса
Катрин
МакКормак
- ЛНАктриса
Лили
Ньюмарк
- РМАктёр
Райан
Маккен
- ТКАктёр
Тоби
Кинг Бакаре
- АМАктриса
Анамария
Маринка
- ХПАктриса
Хлоя
Пирри
- СРАктёр
Стеффан
Родри
- МОСценарист
Марк
О’Роу
- ДАСценарист
Джеймс
Аллен
- КМПродюсер
Кэтлин
Маклин
- БУМонтажёр
Бен
Уайтхед
- БВОператор
Бен
Вилер
- АЭОператор
Адам
Этерингтон
- Композитор
Мэтью
Херберт