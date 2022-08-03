10 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

На сегодняшнем уроке мы поговорим о теме свободы в поэзии Пушкина. Речь пойдет о двух стихотворениях, написанных в разных жанрах и в разное время. Это ода «Вольность», написанная Пушкиным сразу после выхода из лицея в 1817 году, и элегическое послание «К морю», над которым он начнет работать еще в Одессе, а завершит его уже в Михайловском, во время ссылки в 1824 году.



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