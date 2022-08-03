Тема свободы в поэзии в творчестве А.С. Пушкина («Вольность», «К морю»)
Wink
Детям
10 класс. Литература
А.С. Пушкин
Тема свободы в поэзии в творчестве А.С. Пушкина («Вольность», «К морю»)

10 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

5.92020, Тема свободы в поэзии в творчестве А.С. Пушкина («Вольность», «К морю»)
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На сегодняшнем уроке мы поговорим о теме свободы в поэзии Пушкина. Речь пойдет о двух стихотворениях, написанных в разных жанрах и в разное время. Это ода «Вольность», написанная Пушкиным сразу после выхода из лицея в 1817 году, и элегическое послание «К морю», над которым он начнет работать еще в Одессе, а завершит его уже в Михайловском, во время ссылки в 1824 году.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Жанр
Образовательные
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг