WinkДетям10 класс. ЛитератураА.С. ПушкинТема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина («Медный всадник», «Пиковая дама»)
10 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн
5.92020, Тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина («Медный всадник», «Пиковая дама»)
Образовательные18+
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О сериале
Тема нашего сегодняшнего урока Тема Петербурга в творчестве А.С.Пушкина. Мы проанализируем две повести: Медный всадник и Пиковая дама.
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