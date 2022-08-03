10 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

Тема нашего сегодняшнего урока Тема Петербурга в творчестве А.С.Пушкина. Мы проанализируем две повести: Медный всадник и Пиковая дама.



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