Тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина («Медный всадник», «Пиковая дама»)
Wink
Детям
10 класс. Литература
А.С. Пушкин
Тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина («Медный всадник», «Пиковая дама»)

10 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

5.92020, Тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина («Медный всадник», «Пиковая дама»)
Образовательные18+

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О сериале

Тема нашего сегодняшнего урока Тема Петербурга в творчестве А.С.Пушкина. Мы проанализируем две повести: Медный всадник и Пиковая дама.

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Жанр
Образовательные
Время
29 мин / 00:29

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