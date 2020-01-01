8 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

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На этом уроке вы продолжите знакомство с произведением Дениса Ивановича Фонвизина Недоросль, рассмотрите, как автор представил проблемы воспитания и крепостного права в своей пьесе, какой выход он видит из этого положения.



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