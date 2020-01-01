WinkДетям8 класс. ЛитератураИз литературы XVIII векаТема крепостного права и воспитания в комедии Недоросль
8 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн
5.52020, Тема крепостного права и воспитания в комедии Недоросль
Образовательные0+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
На этом уроке вы продолжите знакомство с произведением Дениса Ивановича Фонвизина Недоросль, рассмотрите, как автор представил проблемы воспитания и крепостного права в своей пьесе, какой выход он видит из этого положения.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!
Сериал Тема крепостного права и воспитания в комедии Недоросль 4 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.