Техника вибромассажа спины | Перкуссионный массаж
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Доктор Демченко
1-й сезон
Техника вибромассажа спины | Перкуссионный массаж

Доктор Демченко (сериал, 2021) сезон 1 серия 41 смотреть онлайн

7.72021, Техника вибромассажа спины | Перкуссионный массаж
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О сериале

Доктор Владимир Сергеевич Демченко Очные консультации в Москве. Клиника "Динамика" - Спортивный врач, мануальный терапевт. - Действующий член Русской Остеопатической Ассоциации - Сертифицированный практик концепции Mulligan, Мейтленд, Маккензи. - Подиатор. (член лиги развитии подиатрии) - Мануальный терапевт ПХК ЦСКА - Главный врач Беговой школы ILR - Основатель клиники спортивной реабилитации "Динамика"

Жанр
Блог
Время
9 мин / 00:09

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