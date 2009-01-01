Техника (сериал, 2009) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
2009, Engineering
Документальные0+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Документальный сериал от National Geographic рассказывает о развитии мировой инженерной мысли. Вы узнаете, как человечество додумалось создать колесо обозрения, туннель и другие чудеса техники из прошлого, а также заглянете в высокотехнологичное будущее, которое уже наступило.
Сериал Техника 1 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.