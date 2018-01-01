Техасский металл (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Билл Карлтон специализируется на уникальных проектах по кастомизации автомобилей, требующих инновационных решений, и создает подлинные шедевры автопрома. В его мастерской творятся настоящие чудеса инженерной мысли, и каждый американец знает, куда обращаться за машиной мечты.



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