9 класс. История России (сериал, 2020) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

Впервые с начала Второй мировой войны лидеры стран антигитлеровской коалиции собрались вместе, чтобы обсудить важнейшие стратегические вопросы. В то же время Гитлер, зная об этой встрече в Тегеране, готовит секретную операцию по ликвидации большой тройки. Почему гениальный диверсант Отто Скорцени не смог осуществить эту операцию?



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

