WinkДетям9 класс. История РоссииСССР накануне войны. Великая Отечественная война 1941–1945 ггТегеранская конференция 1943 года
9 класс. История России (сериал, 2020) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн
6.82020, Тегеранская конференция 1943 года
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Впервые с начала Второй мировой войны лидеры стран антигитлеровской коалиции собрались вместе, чтобы обсудить важнейшие стратегические вопросы. В то же время Гитлер, зная об этой встрече в Тегеране, готовит секретную операцию по ликвидации большой тройки. Почему гениальный диверсант Отто Скорцени не смог осуществить эту операцию?
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