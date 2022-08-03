Тегеранская конференция 1943 года
Wink
Детям
9 класс. История России
СССР накануне войны. Великая Отечественная война 1941–1945 гг
Тегеранская конференция 1943 года

9 класс. История России (сериал, 2020) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

6.82020, Тегеранская конференция 1943 года
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Впервые с начала Второй мировой войны лидеры стран антигитлеровской коалиции собрались вместе, чтобы обсудить важнейшие стратегические вопросы. В то же время Гитлер, зная об этой встрече в Тегеране, готовит секретную операцию по ликвидации большой тройки. Почему гениальный диверсант Отто Скорцени не смог осуществить эту операцию?

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Жанр
Образовательные
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг