Тед Лассо (сериал, 2020) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

Американский спортивный сериал «Тед Лассо» стал настоящей сенсацией. 20 номинаций на «Эмми» после дебютного сезона — такого результата прежде не добивалось ни одно комедийное телешоу.



Тед успешно тренирует команду американского футбола в университете Уичита, но внезапно получает предложение возглавить английский футбольный клуб. Незнание правил соккера не помеха — мужчина говорит «да» и отправляется через Атлантику. Англия враждебно встречает чужака: в успех нового тренера не верят ни болельщики, ни — что странно — владелица футбольного клуба. Но тот не обращает внимания на холодный прием и принимается за работу.



Хватит ли Теду оптимизма, человеколюбия и эмпатии, чтобы растопить ледяные фанатские сердца? И какую цель преследует хозяйка команды, приглашая неопытного тренера? Смотреть сериал «Тед Лассо» стоит тем, кто любит жизнеутверждающие и вдохновляющие истории.

