Тед Лассо (сериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
9.02020, Тед Лассо. Сезон 1. Серия 10
Комедия, Спортивный18+
О сериале
Тренер сборной колледжа Канзаса по американскому футболу Тед Лассо — неисправимый оптимист, всеобщий любимец и звезда YouTube. Новая владелица одного заштатного английского футбольного клуба решает использовать его в своих хитрых планах и предлагает Теду должность главного тренера, рассчитывая, что тот развалит клуб. Ничего не смысля в этом виде спорта, Тед приступает к своим новым обязанностям со всем присущим ему энтузиазмом.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрКомедия, Спортивный
Время33 мин / 00:33
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.8 IMDb
- ЭДРежиссёр
Эрика
Дантон
- МЛРежиссёр
Мэтт
Липси
- МДРежиссёр
М.Дж.
Делани
- ДЛРежиссёр
Деклан
Лауни
- БГАктёр
Бретт
Голдстин
- ДСАктёр
Джейсон
Судейкис
- Актриса
Джуно
Темпл
- НМАктёр
Ник
Мохаммед
- ФДАктёр
Фил
Данстер
- ХУАктриса
Ханна
Уэддингхэм
- СНАктриса
Сара
Нилс
- ЭХАктёр
Энтони
Хэд
- ДСАктёр
Джереми
Свифт
- БХАктёр
Брендан
Хант
- ДМСценарист
Дилан
Маррон
- КХСценарист
Кили
Хэзелл
- ЛКПродюсер
Лиза
Катцер
- БХПродюсер
Брендан
Хант
- АКМонтажёр
А.Дж.
Католайн
- ММКомпозитор
Маркус
Мамфорд
- ТХКомпозитор
Том
Хоу