У театра должен быть дом
Wink
Детям
Театр. Только по любви
1-й сезон
У театра должен быть дом

Театр. Только по любви (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2020, У театра должен быть дом
Документальный6+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Театр – это возможность создавать целые миры, построить дом, в котором тебе хорошо. И не так важно столичный это театр или региональный, суть одна – если ты однажды распахнул ему своe сердце, он останется с тобой на всю жизнь. Так и получилось с героями фильма, они выбрали театр именно по любви. Они и проведут нас по своей закулисной жизни через образование, молодежный и профессиональный театр. Это фильм о мировоззрении и о стремлении вопреки всему быть преданными любимому делу – театру.

Сериал У театра должен быть дом 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.3 КиноПоиск