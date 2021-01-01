WinkСериалыДоктор Демченко1-й сезонТазобедренный сустав. Убираем ограничения | Разбор Упражнений
Доктор Демченко (сериал, 2021) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн
7.72021, Тазобедренный сустав. Убираем ограничения | Разбор Упражнений
Блоги18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Доктор Владимир Сергеевич Демченко Очные консультации в Москве. Клиника "Динамика" - Спортивный врач, мануальный терапевт. - Действующий член Русской Остеопатической Ассоциации - Сертифицированный практик концепции Mulligan, Мейтленд, Маккензи. - Подиатор. (член лиги развитии подиатрии) - Ман�уальный терапевт ПХК ЦСКА - Главный врач Беговой школы ILR - Основатель клиники спортивной реабилитации "Динамика"
Сериал Тазобедренный сустав 1 сезон 15 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.