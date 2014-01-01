Тайный город (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Ведьмы, оборотни… Наши предки преследовали их и беспощадно уничтожали. Но потомки этих исчезнувших цивилизаций и сейчас обитают в магическом Тайном городе, который много тысяч лет существует на терр�итории Москвы и сокрыт от глаз обычных людей защитными чарами. Но некоторым все же удастся в него заглянуть, и даже — освоиться в Тайном Городе.



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