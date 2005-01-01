Психология и Здоровье (сериал, 2005) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
2005, Тайны взаимоотношений полов. Серия 1
Документальный, ТВ-шоу12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Попытка посредством научно обоснованных данных, подробно и наглядно представить множественные различия между полами. В тестах участвуют пять женщин и пять мужчин. Учеными будет проведено подробное исследование их характеров и способностей, достоинств и недостатков.
