Психология и Здоровье (сериал, 2005) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Попытка посредством научно обоснованных данных, подробно и наглядно представить множественные различия между полами. В тестах участвуют пять женщин и пять мужчин. Учеными будет проведено подробное исследование их характеров и способностей, достоинств и недостатков.





