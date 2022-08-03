Тайны Смолвиля. Сезон 9. Серия 3
Wink
Детям
Тайны Смолвиля
9-й сезон
3-я серия

Тайны Смолвиля (сериал, 2009) сезон 9 серия 3 смотреть онлайн

9.32009, Smallville
Фантастика, Приключения12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

1989 год, метеоритный дождь в городе Смолвиль наносит невиданные разрушения, а в бездетной семье странным образом появляется маленький ребeнок — Кларк Кент. Прошло много лет. Его ошеломляющие способности заставляют его чаще задуматься о том, кто он собственно такой.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Приключения, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тайны Смолвиля»