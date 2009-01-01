Тайны Смолвиля. Сезон 9. Серия 1
Wink
Детям
Тайны Смолвиля
9-й сезон
1-я серия

Тайны Смолвиля (сериал, 2009) сезон 9 серия 1 смотреть онлайн

9.22009, Smallville
Фантастика, Драмы12+

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Сюжет

1989 год, метеоритный дождь в городе Смолвиль наносит невиданные разрушения, а в бездетной семье странным образом появляется маленький ребeнок — Кларк Кент. Прошло много лет. Его ошеломляющие способности заставляют его чаще задуматься о том, кто он собственно такой.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тайны Смолвиля»