Тайны Смолвиля. Сезон 6. Серия 1
Wink
Детям
Тайны Смолвиля
6-й сезон
1-я серия

Тайны Смолвиля (сериал, 2006) сезон 6 серия 1 смотреть онлайн

9.22006, Smallville
Фантастика, Драма12+

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О сериале

1989 год, метеоритный дождь в городе Смолвиль наносит невиданные разрушения, а в бездетной семье странным образом появляется маленький ребeнок — Кларк Кент. Прошло много лет. Его ошеломляющие способности заставляют его чаще задуматься о том, кто он собственно такой.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Приключения, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тайны Смолвиля»