Тайны Смолвиля. Сезон 5. Серия 19
Wink
Детям
Тайны Смолвиля
5-й сезон
19-я серия

Тайны Смолвиля (сериал, 2005) сезон 5 серия 19 смотреть онлайн

9.22005, Smallville
Фантастика, Мелодрама12+

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О сериале

1989 год, метеоритный дождь в городе Смолвиль наносит невиданные разрушения, а в бездетной семье странным образом появляется маленький ребeнок — Кларк Кент. Прошло много лет. Его ошеломляющие способности заставляют его чаще задуматься о том, кто он собственно такой.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Приключения, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тайны Смолвиля»