WinkДетямТайны Смолвиля5-й сезон18-я серия
Тайны Смолвиля (сериал, 2005) сезон 5 серия 18 смотреть онлайн
9.22005, Smallville
Фантастика, Мелодрама12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
1989 год, метеоритный дождь в городе Смолвиль наносит невиданные разрушения, а в бездетной семье странным образом появляется маленький ребeнок — Кларк Кент. Прошло много лет. Его ошеломляющие способности заставляют его чаще задуматься о том, кто он собственно такой.
Сериал Тайны Смолвиля 5 сезон 18 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Приключения, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время40 мин / 00:40
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ДМРежиссёр
Джеймс
Маршалл
- ГБРежиссёр
Грег
Биман
- МРРежиссёр
Майк
Рол
- ЖШРежиссёр
Жанно
Шварц
- ТУАктёр
Том
Уэллинг
- МРАктёр
Майкл
Розенбаум
- ККАктриса
Кристин
Крук
- СДАктёр
Сэм
Джонс III
- ЭМАктриса
Эллисон
Мэк
- ДГАктёр
Джон
Гловер
- Актриса
Аннетт
О’Тул
- ДШАктёр
Джон
Шнайдер
- ЭДАктриса
Эрика
Дюранс
- ДХАктёр
Джастин
Хартли
- СССценарист
Стивен
С. ДеНайт
- ХХСценарист
Холли
Харольд
- ДДПродюсер
Джо
Давола
- Продюсер
Брайан
Роббинс
- МТПродюсер
Майкл
Толлин
- ДФХудожник
Джеймс
Филпотт
- ККХудожница
Кэролайн
Крэнстоун
- ДВХудожник
Дэвид
Вилсон
- ЭАМонтажёр
Энди
Армаганян
- ГВОператор
Глен
Винтер
- БДОператор
Бэрри
Донлеви
- АСОператор
Аттила
Салаи
- ДМОператор
Дэвид
Мокснесс
- МСКомпозитор
Марк
Сноу