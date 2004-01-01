Тайны Смолвиля. Сезон 4. Серия 22
Wink
Детям
Тайны Смолвиля
4-й сезон
22-я серия

Тайны Смолвиля (сериал, 2004) сезон 4 серия 22 смотреть онлайн

9.22004, Smallville
Фантастика, Мелодрама12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

1989 год, метеоритный дождь в городе Смолвиль наносит невиданные разрушения, а в бездетной семье странным образом появляется маленький ребeнок — Кларк Кент. Прошло много лет. Его ошеломляющие способности заставляют его чаще задуматься о том, кто он собственно такой.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Приключения, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тайны Смолвиля»