Тайны Смолвиля. Сезон 3. Серия 15
Wink
Детям
Тайны Смолвиля
3-й сезон
15-я серия

Тайны Смолвиля (сериал, 2003) сезон 3 серия 15 смотреть онлайн

9.22003, Smallville
Фантастика, Приключения12+

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Сюжет

1989 год, метеоритный дождь в городе Смолвиль наносит невиданные разрушения, а в бездетной семье странным образом появляется маленький ребeнок — Кларк Кент. Прошло много лет. Его ошеломляющие способности заставляют его чаще задуматься о том, кто он собственно такой.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тайны Смолвиля»