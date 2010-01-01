Тайны Смолвиля. Сезон 10. Серия 17
Wink
Детям
Тайны Смолвиля
10-й сезон
17-я серия

Тайны Смолвиля (сериал, 2010) сезон 10 серия 17 смотреть онлайн

9.32010, Smallville
Фантастика, Мелодрама12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

1989 год, метеоритный дождь в городе Смолвиль наносит невиданные разрушения, а в бездетной семье странным образом появляется маленький ребeнок — Кларк Кент. Прошло много лет. Его ошеломляющие способности заставляют его чаще задуматься о том, кто он собственно такой.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Приключения, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тайны Смолвиля»