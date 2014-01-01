Тайны Хейвена (сериал, 2014) сезон 5 серия 26 смотреть онлайн

В маленький город Хейвен приезжает агент ФБР Одри Паркер, чтобы расследовать смерть бывшего преступника. Из-за своего природного любопытства она попала в эпицентр этого необычного анклава, который, оказывается, издавна служил пристанищем для людей со сверхспособностями. Среди местных жителей города полицейский Натан Вурно, который стал напарником Одри, и загадочный и обаятельный мастер на все руки Дюк Крокер.



