Тайны Хейвена. Сезон 4. Серия 6
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Тайны Хейвена
4-й сезон
6-я серия

Тайны Хейвена (сериал, 2013) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

8.62013, Haven
Ужасы, Фэнтези18+

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Сюжет

В маленький город Хейвен приезжает агент ФБР Одри Паркер, чтобы расследовать смерть бывшего преступника. Из-за своего природного любопытства она попала в эпицентр этого необычного анклава, который, оказывается, издавна служил пристанищем для людей со сверхспособностями. Среди местных жителей города полицейский Натан Вурно, который стал напарником Одри, и загадочный и обаятельный мастер на все руки Дюк Крокер.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тайны Хейвена»