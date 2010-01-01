WinkСериалыТайны Хейвена1-й сезон9-я серия
Тайны Хейвена (сериал, 2010) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
8.62010, Haven
Ужасы, Триллеры18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
В маленький город Хейвен приезжает агент ФБР Одри Паркер, чтобы расследовать смерть бывшего преступника. Из-за своего природного любопытства она попала в эпицентр этого необычного анклава, который, оказывается, издавна служил пристанищем для людей со сверхспособностями. Среди местных жител�ей города полицейский Натан Вурно, который стал напарником Одри, и загадочный и обаятельный мастер на все руки Дюк Крокер.
Сериал Тайны Хейвена 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ШПРежиссёр
Шон
Пиллер
- ТПРежиссёр
Т.У.
Пикок
- ЛРРежиссёр
Ли
Роуз
- РЛРежиссёр
Роберт
Либерман
- ЭРАктриса
Эмили
Роуз
- Актёр
Лукас
Брайант
- ЭБАктёр
Эрик
Бальфур
- РДАктёр
Ричард
Донат
- ДДАктёр
Джон
Дансуорт
- АКАктёр
Адам
Коуплэнд
- ГЛАктёр
Гленн
Лефчак
- ДИАктриса
Джейн
Иствуд
- НКАктёр
Николас
Кэмпбелл
- ККАктриса
Кейт
Келтон
- ГДСценарист
Гэбриэлль
Дж. Стэнтон
- ДАСценарист
Джонатан
Абрахамс
- ЧАПродюсер
Чарльз
Ардай
- СНПродюсер
Стефани
Н. Диул
- ДСХудожница
Дженнифер
Стюарт
- РКМонтажёр
Рослин
Каллу
- БДОператор
Бэрри
Донлеви
- КБОператор
Кристофер
Болл
- ШПКомпозитор
Шон
Пирс