Тайны и легенды (сериал, 2012) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Документальный сериал от National Geographic рассказывает об археологах, учeных и историках, которые исследуют мифы и легенды, окружающие самые интригующие и загадочные древние артефакты. В фокусе внимания ― святая плащаница, меч в камне, терновый венец и другие удивительные объекты.



Сериал Тайны и легенды 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.