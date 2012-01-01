Тайны и легенды. Серия 5
Тайны и легенды
1-й сезон
5-я серия

Тайны и легенды (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

9.12012, MYSTERIES & LEGENDS
Документальный12+

О сериале

Документальный сериал от National Geographic рассказывает об археологах, учeных и историках, которые исследуют мифы и легенды, окружающие самые интригующие и загадочные древние артефакты. В фокусе внимания ― святая плащаница, меч в камне, терновый венец и другие удивительные объекты.

