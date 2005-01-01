Тайны Бермудского треугольника (сериал, 2005) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2005, The Triangle
Фантастика, Детектив18+
О сериале
Сколотивший состояние на морских грузоперевозках Эрик Бениролл замечает, что его корабли всe чаще пропадают в районе Бермудского треугольника. Расследовать загадочные происшествия он нанимает журналиста, инженера, ученого и экстрасенса. Разношерстную команду ждут аномальные приключения!
СтранаВеликобритания, США
ЖанрМистика, Фантастика, Драма, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- КРРежиссёр
Крэйг
Р. Бэксли
- Актёр
Эрик
Столц
- Актриса
Кэтрин
Белл
- Актёр
Лу
Даймонд Филлипс
- Актёр
Брюс
Дэвисон
- МЭАктёр
Майкл
Э. Роджерс
- Актёр
Сэм
Нил
- ЛБАктриса
Лиза
Бреннер
- ДСАктёр
Джон
Слоун
- ЧМАктёр
Чарльз
Мартин Смит
- БИАктёр
Бэрри
Ингэм
- Сценарист
Дин
Девлин
- РССценарист
Рокни
С. О’Бэннон
- Сценарист
Брайан
Сингер
- Продюсер
Дин
Девлин
- ФЭПродюсер
Фолькер
Энгель
- АГПродюсер
Алекс
Гарсиа
- МСПродюсер
Майкл
С. Мёрфи
- ДЛКомпозитор
Джозеф
ЛоДука