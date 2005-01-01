Тайны Бермудского треугольника (сериал, 2005) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Тайны Бермудского треугольника. Сезон 1. Серия 3
Тайны Бермудского треугольника
1-й сезон
3-я серия

2005, The Triangle
Фантастика, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сколотивший состояние на морских грузоперевозках Эрик Бениролл замечает, что его корабли всe чаще пропадают в районе Бермудского треугольника. Расследовать загадочные происшествия он нанимает журналиста, инженера, ученого и экстрасенса. Разношерстную команду ждут аномальные приключения!

Страна
Великобритания, США
Жанр
Мистика, Фантастика, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

