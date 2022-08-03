Сколотивший состояние на морских грузоперевозках Эрик Бениролл замечает, что его корабли всe чаще пропадают в районе Бермудского треугольника. Расследовать загадочные происшествия он нанимает журналиста, инженера, ученого и экстрасенса. Разношерстную команду ждут аномальные приключения!

