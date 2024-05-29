Тайны Авроры Тигарден. Сезон 1. Серия 36
Тайны Авроры Тигарден
1-й сезон
36-я серия
8.32019, Тайны Авроры Тигарден. Сезон 1. Серия 36
Детектив, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

Тайны Авроры Тигарден (сериал, 2019) сезон 1 серия 36 смотреть онлайн

О сериале

Библиотекарь Аврора Тигарден, будучи заядлой любительницей детективов, проводит встречи книжного клуба, где вместе с такими же увлеченными читателями разбирает убийства, совершённые на печатных страницах. Когда при загадочных обстоятельствах погибают один за другим несколько членов клуба, Аврора понимает, что пора перенести свой талант сыщика в реальную жизнь. У Авроры есть небольшая зацепка: таинственный убийца полностью воссоздает преступления из книг, которые они обсуждали на встречах.

Страна
США
Жанр
Криминал, Детектив
Время
36 мин / 00:36

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тайны Авроры Тигарден»