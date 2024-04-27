Тайны Авроры Тигарден (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Библиотекарь Аврора Тигарден, будучи заядлой любительницей детективов, проводит встречи книжного клуба, где вместе с такими же увлеченными читателями разбирает убийства, совершённые на печатных страницах. Когда при загадочных обстоятельствах погибают один за другим несколько членов клуба, Аврора понимает, что пора перенести свой талант сыщика в реальную жизнь. У Авроры есть небольшая зацепка: таинственный убийца полностью воссоздает преступления из книг, которые они обсуждали на встречах.

