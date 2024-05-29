Тайны Авроры Тигарден (сериал, 2019) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

8.32019, Тайны Авроры Тигарден. Сезон 1. Серия 13
Детектив, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
Библиотекарь Аврора Тигарден, будучи заядлой любительницей детективов, проводит встречи книжного клуба, где вместе с такими же увлеченными читателями разбирает убийства, совершённые на печатных страницах. Когда при загадочных обстоятельствах погибают один за другим несколько членов клуба, Аврора понимает, что пора перенести свой талант сыщика в реальную жизнь. У Авроры есть небольшая зацепка: таинственный убийца полностью воссоздает преступления из книг, которые они обсуждали на встречах.
6.9 КиноПоиск
7.4 IMDb
- МВРежиссёр
Мартин
Вуд
- ЛСРежиссёр
Линн
Стопкевич
- МХАктриса
Мэрилу
Хеннер
- ККАктриса
Кендес
Камерон Буре
- НМАктёр
Найл
Мэттер
- ДСАктёр
Дилан
Слоун
- ЭХАктриса
Элли
Харви
- КВАктёр
Коул
Виг
- ЛДАктриса
Лекса
Дойг
- МФАктриса
Миранда
Фригон
- БХАктёр
Брэд
Хардер
- ШХСценарист
Шарлин
Харрис
- ДХСценарист
Джим
Хэд
- МВСценарист
Майкл
Викерман
- ККПродюсер
Кендес
Камерон Буре
- ДХПродюсер
Джим
Хэд
- Продюсер
Шон
Уильямсон
- МНХудожник
Майкл
Немирски
- МБМонтажёр
Маури
Бернштейн
- ДИМонтажёр
Джейсон
Ирвин
- ПСОператор
Питер
Статис
- НКОператор
Нил
Кервин
- МВКомпозитор
Марио
Вайра