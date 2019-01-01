Тайное королевство. Серия 1
Wink
Детям
Тайное королевство
1-й сезон
1-я серия

Тайное королевство (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.12019, The Secret Kingdom
Документальный0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Стоит только внимательно взглянуть вниз, чтобы увидеть, как там кипит бурная жизнь: крошечные муравьи создали собственную вселенную прямо у нас под ногами, хотя мы их почти совсем не замечаем. Давайте вместе погрузимся в удивительную жизнь насекомых, которые всегда где-то рядом.

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Страна
Южная Корея
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

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