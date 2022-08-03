WinkСериалыТайная власть2-й сезон5-я серия
Тайная власть (сериал, 2019) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
2019, Deep State
Боевик, Триллер18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Второй сезон шпионского триллера еще глубже проникает в мутный мир тайной власти и рассказывает историю бывшего оперативника ЦРУ Нэйтана Миллера, который оказывается втянутым в «грязную войну за чистую энергию» на территории стран Африки к югу от Сахары.
СтранаВеликобритания
ЖанрБоевик, Драма, Триллер
Время52 мин / 00:52
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Мэттью
Паркхилл
- Режиссёр
Роберт
Коннолли
- Актёр
Марк
Стронг
- Актёр
Джозеф
Демпси
- Актриса
Карима
МакАдамс
- Актриса
Лин
Рене
- Актриса
Анастасия
Гриффит
- АПАктёр
Алистэр
Петри
- Актриса
Амелия
Баллмор
- Актёр
Кингсли
Бен-Адир
- Актёр
Зубин
Варла
- МРАктёр
Мел
Райдо
- Сценарист
Мэттью
Паркхилл
- Продюсер
Мэттью
Паркхилл
- ХБПродюсер
Хилари
Беван Джонс
- ССХудожник
Сэм
Стоукс
- ДБМонтажёр
Дэвид
Баррет
- ДХОператор
Дэвид
Хиггс