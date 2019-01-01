Тайная власть. Сезон 2. Серия 3
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Тайная власть
2-й сезон
3-я серия

Тайная власть (сериал, 2019) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

2019, Deep State
Боевик, Драма18+

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О сериале

Второй сезон шпионского триллера еще глубже проникает в мутный мир тайной власти и рассказывает историю бывшего оперативника ЦРУ Нэйтана Миллера, который оказывается втянутым в «грязную войну за чистую энергию» на территории стран Африки к югу от Сахары.

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Страна
Великобритания
Жанр
Боевик, Драма, Триллер
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb