WinkСериалыТайная власть1-й сезон5-я серия
Тайная власть (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2018, Deep State
Боевик, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Бывший агент MI6 Макс Истон молчит о шпионском прошлом и ведет тихую жизнь во французской провинции с женой и двумя дочурками, как вдруг до него доходит известие о гибели сына от первого брака, который пошел по стопам отца и поплатился за это жизнью. Макс возвращается на службу ради мести.
СтранаВеликобритания
ЖанрБоевик, Драма, Триллер
Время50 мин / 00:50
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Мэттью
Паркхилл
- Режиссёр
Роберт
Коннолли
- Актёр
Марк
Стронг
- Актёр
Джозеф
Демпси
- Актриса
Карима
МакАдамс
- Актриса
Лин
Рене
- Актриса
Анастасия
Гриффит
- АПАктёр
Алистэр
Петри
- Актриса
Амелия
Баллмор
- Актёр
Кингсли
Бен-Адир
- Актёр
Зубин
Варла
- МРАктёр
Мел
Райдо
- Сценарист
Мэттью
Паркхилл
- Продюсер
Мэттью
Паркхилл
- ХБПродюсер
Хилари
Беван Джонс
- ССХудожник
Сэм
Стоукс
- ДБМонтажёр
Дэвид
Баррет
- ДХОператор
Дэвид
Хиггс