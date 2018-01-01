Тайна Селены (сериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

В начале 90-х певицу Селену называли «Мексиканской Мадонной», она была кумиром миллионов и внесла огромный вклад в развитие поп-музыки. 31 марта 1995 года 23-летняя звезда была убита президентом собственного фан-клуба. Сериал прослеживает хронологию событий, которые привели к трагедии.



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