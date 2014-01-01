Тайм-менеджмент: простые способы управления временем (сериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2014, Самомотивация
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О сериале
Каждый день на вас наваливается миллион дел. Вы постоянно что-то делаете, но при этом ничего не успеваете. Проблема — в неэффективном управлении временем. На курсе вы узнаете, что такое правильный тайм-менеджмент, научитесь планировать каждый день и расставлять приоритеты.
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