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Тайм-менеджмент: простые способы управления временем
1-й сезон
Приоритеты

Тайм-менеджмент: простые способы управления временем (сериал, 2014) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2014, Приоритеты
12+

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Сюжет

Каждый день на вас наваливается миллион дел. Вы постоянно что-то делаете, но при этом ничего не успеваете. Проблема — в неэффективном управлении временем. На курсе вы узнаете, что такое правильный тайм-менеджмент, научитесь планировать каждый день и расставлять приоритеты.

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Информация

Страна
Россия

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