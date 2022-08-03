Ребятки, всем привет, добро пожаловать на наш семейный канал Вечное Лето! Мы снимаем видео о нашей жизни, домашние влоги, путешествия и многое другое. Присоединяйтесь к нашей дружной компании, наши зрители добрые, искренние люди, которые любят природу, путешествия и хотят испытать максимум чувств и позитивных эмоций. Давайте путешествовать вместе - Вечное Лето вас ждeт!

