Тайгер. Серия 2
Wink
Сериалы
Тайгер
1-й сезон
2-я серия
2020, Tiger
Документальный18+

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Тайгер (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Двухсерийный документальный фильм о легенде гольфа Тайгере Вудсе. Откровенно о главном: «Тайгер» рисует честную картину жизни и карьеры знаменитого спортсмена. В фильм вошли эксклюзивные кадры, а также интервью с близкими и коллегами Вудса, включая его бывшего кэдди Стива Уильямса.

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Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb