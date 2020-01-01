Тайгер (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Двухсерийный документальный фильм о легенде гольфа Тайгере Вудсе. Откровенно о главном: «Тайгер» рисует честную картину жизни и карьеры знаменитого спортсмена. В фильм вошли эксклюзивные кадры, а также интервью с близкими и коллегами Вудса, включая его бывшего кэдди Стива Уильямса.



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