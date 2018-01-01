Таргетированная реклама в социальных сетях. Серия 9
Wink
Сериалы
Таргетированная реклама в социальных сетях
1-й сезон
9-я серия

Таргетированная реклама в социальных сетях (сериал, 2018) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2018, Таргетированная реклама в социальных сетях. Серия 9
Образовательные, Образовательные12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Автор курса: Анна Караулова — директор по развитию рекламного агентства i-Media.
Курс о ведении рекламных кампаний во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Facebook. В основе обучения лежит знакомство с ключевыми системами таргетированной рекламы, сервисами автоматизации. По мере освоения программы вы поймете, как настроить рекламные кампании во всех трех соцсетях, как работать с аудиторией.

Сериал Таргетированная реклама в социальных сетях 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Образовательные
Качество
SD
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг