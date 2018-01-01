Таргетированная реклама в социальных сетях (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2018, Таргетированная реклама в социальных сетях. Серия 4
Эта серия пока недоступна
О сериале
Автор курса: Анна Караулова — директор по развитию рекламного агентства i-Media.
Курс о ведении рекламных кампаний во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Facebook. В основе обучения лежит знакомство с ключевыми системами таргетированной рекламы, сервисами автоматизации. По мере освоения программы вы поймете, как настроить рекламные кампании во всех трех соцсетях, как работать с аудиторией.
