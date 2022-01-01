Танцы. Стрит-джаз. Сезон 1. Серия 9
Wink
Детям
Танцы. Стрит-джаз
1-й сезон
9-я серия

Танцы. Стрит-джаз (сериал, 2022) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

8.82022, Танцы. Стрит-джаз. Сезон 1. Серия 9
ТВ-шоу6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Танцевальный стиль Стрит джаз откроет новые возможности для импровизации, самовыражения и индивидуального проявления. Танцевальный коктейль, состоящий из разных стилей от хип-хопа до классического джаза, очарует магией движений, создаст отличное настроение и подарит ощущение легкости и свободы!

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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