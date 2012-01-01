Wink
Сериалы
Фитнес
3-й сезон
0-я серия

Фитнес (сериал, 2012) сезон 3 серия 0 смотреть онлайн

7.72012, Танцующая планета. Турция. Крутящиеся дервиши. Часть 2
0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Чтобы понять, почему люди на нашей планете такие похожие, а танцы такие разные, профессиональный танцор, Александр Пухов, отправляется в кругосветное путешествие. В каждой серии хореограф изучает новый танец, посещая его родину.

Сериал Танцующая планета 3 сезон 0 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Качество
SD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг