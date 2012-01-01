Фитнес (сериал, 2012) сезон 3 серия 0 смотреть онлайн
7.72012, Танцующая планета. Турция. Крутящиеся дервиши. Часть 1
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Сюжет
Чтобы понять, почему люди на нашей планете такие похожие, а танцы такие разные, профессиональный танцор, Александр Пухов, отправляется в кругосветное путешествие. В каждой серии хореограф изучает новый танец, посещая его родину.
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