Свинг: Нью-Йоркские стиляги. Часть 1
Wink
Сериалы
Танцующая планета
1-й сезон
Свинг: Нью-Йоркские стиляги. Часть 1

Танцующая планета (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2014, Свинг: Нью-Йоркские стиляги. Часть 1
ТВ-шоу18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В каждой серии хореограф Александр Пухов изучает новый танец, отправляясь на его родину. Движения, музыка, ритмы — вот все, что делает его своим на венских балах и кубинских вечеринках. Ведущему еще предстоит освоить много интересных стилей и встретиться с самыми искусными виртуозами танцев Земли.

Сериал Свинг: Нью-Йоркские стиляги 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг