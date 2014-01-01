WinkСериалыТанцующая планета1-й сезонСвинг: Нью-Йоркские стиляги. Часть 1
Танцующая планета (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2014, Свинг: Нью-Йоркские стиляги. Часть 1
ТВ-шоу18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
В каждой серии хореограф Александр Пухов изучает новый танец, отправляясь на его родину. Движения, музыка, ритмы — вот все, что делает его своим на венских балах и кубинских вечеринках. Ведущему еще предстоит освоить много интересных стилей и встретиться с самыми искусными виртуозами танцев �Земли.
Сериал Свинг: Нью-Йоркские стиляги 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.