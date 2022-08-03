Кубинский реггетон. Часть 1
Wink
Сериалы
Танцующая планета
1-й сезон
Кубинский реггетон. Часть 1

Танцующая планета (сериал, 2014) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

2014, Кубинский реггетон. Часть 1
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В каждой серии хореограф Александр Пухов изучает новый танец, отправляясь на его родину. Движения, музыка, ритмы — вот все, что делает его своим на венских балах и кубинских вечеринках. Ведущему еще предстоит освоить много интересных стилей и встретиться с самыми искусными виртуозами танцев Земли.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг